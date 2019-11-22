Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков написал в своем Instagram-аккаунте , что Сбербанк копирует идеи «Тинькофф».

«Лидер должен придумывать и изобретать, а фолловер — копировать, у меня такое мнение... это как Apple-Samsung... получается, мы лидеры?», — заявил он.

«Мы придумали сторис, они сделали открытки через два месяца, мы придумали доставлять карты до клиента в день заказа, теперь они это повторяют, мы давным давно дарили кожаные кардхолдеры — вот и они подделали под нас», — пояснил Тиньков и добавил, что приложение Сбербанка стало похожим на приложение «Тинькофф».

По словам банкира, Сбербанк «тройными зарплатами» переманивает инженеров и других сотрудников Тинькофф Банка.

«Если бы я бы зарабатывал триллион в год и был бы монополией, мне было бы стыдно так поступать! Но, вероятно, это мои сибирские, немодные нынче рефлексии... Мы, конечно, и это переживем, потому настоящие лидеры и инноваторы — это мы, и у нас работают лучшие и самые умные люди! А туда уходят... ну, сами понимаете, кто», — написал Тиньков.

«#Сбербанк — хватит копировать и завидовать и подло хантить! Дальше все равно действовать будем мы #Тинькофф ... Аннушка уже пролила», — добавил он в Instagram.

При этом основатель Тинькофф Банка пояснил, что не имеет претензий к главе Сбербанка Герману Грефу, поскольку тот, скорее всего, «даже не знает про это». «Это его «великие» и типа «прокаченные» менеджеры, которые его подставляют», — заключил Тиньков.