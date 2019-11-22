Чистая прибыль группы Росбанка за три квартала 2019 года выросла на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8,9 млрд рублей по МСФО. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Чистый операционный доход группы от банковской деятельности увеличился на 10% за девять месяцев, до 45,8 млрд рублей.

Отмечается рост процентного дохода на 11% (34,4 млрд рублей) за счет увеличения процентного дохода по кредитам как розничного, так и корпоративного бизнеса. Чистый комиссионный доход вырос на 6% (8,9 млрд рублей) за отчетный период.

За девять месяцев 2019 года объем выдач розничных кредитов Росбанком увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Основными драйверами продаж остались автокредиты и ипотека, продемонстрировавшие рост на 40% и 7%.

