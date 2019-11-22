Отправить и получить денежные переводы «Золотая корона» (бренд Кoronapay) стало возможно во всех отделениях Солид Банка, расположенных в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Амурской области, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Казани, Иркутске, Альметьевске, Нижнекамске, Уфе и Ижевске, следует из совместного релиза компаний.

«Денежные переводы «Золотая корона» осуществляются в офисах АО «Солид Банк» без открытия банковского счета в российских рублях. Тариф составляет от 1% в зависимости от суммы и направления трансакции. Кроме того, в офисах банка действует специальное предложение «Тариф 0%»: при осуществлении перевода с конвертацией по курсу оператора сервиса РНКО «Платежный Центр» (ООО) на момент отправки комиссия не взимается», — отмечается в сообщении.

Для переводов доступны 34 направления, в том числе Азербайджан, Белоруссия, Вьетнам, Греция, Израиль, Казахстан, Киргизия, Китай, Молдавия, Россия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Чехия и др.