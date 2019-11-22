Чистая прибыль банковской группы «Зенит» за девять месяцев 2019 года составила 2,5 млрд рублей, что в 3,5 раза превышает финансовый результат за аналогичный период прошлого года. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе банка «Зенит».

Чистые операционные доходы за отчетный период выросли на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 9,6 млрд рублей.

Ключевыми факторами положительного финансового результата стали рост чистого комиссионного дохода (плюс 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и снижение расходов на резервы, поясняют в «Зените».

«Несмотря на продолжающееся общее снижение ставок на рынке, группа поддерживает достаточный уровень чистой процентной маржи (3,4%)», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что «группа сохраняет низкую зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах составила всего 3% по состоянию на 30 сентября 2019 года».

В «Зените» приводят результаты мер по повышению качества кредитного портфеля: «Доля кредитов второй и третьей стадии в соответствии с МСФО 9 в общем кредитном портфеле снизилась и составила 7% (против 8% на 1 января 2019 года), отношение таких кредитов к капиталу составило 40% (против 50% на начало года)».

Общий норматив достаточности капитала банковской группы в соответствии с требованиями Базельского соглашения составил 17%, норматив достаточности капитала первого уровня — 12% (при нормативных значениях 8% и 6% соответственно).

«Девон-Кредит» и Липецккомбанк присоединены к банку «Зенит» Впоследствии к «Зениту» также будут присоединены Спиритбанк и банк «Зенит Сочи».

«В третьем квартале 2019 года банковская группа «Зенит» улучшила финансовые показатели. Мы продолжаем развивать розничный бизнес и сегмент МСБ, запускаем новые продукты и услуги. В сентябре в рамках нашей стратегии начали процесс интеграции банка «Зенит», АБ «Девон-Кредит» и ПАО «Липецккомбанк», который был успешно завершен 15 ноября 2019 года. Объединенный банк предлагает новое качество сервиса и расширенную продуктовую линейку», — комментирует главный управляющий директор банка «Зенит» Александр Тищенко.



Напомним, в банковскую группу «Зенит» также входят Спиритбанк и банк «Зенит Сочи», их предполагается включить в объединенный банк.