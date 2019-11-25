Быть в тройке главных конкурентов ВТБ — это признание. Об этом написал в Instagram банкир Олег Тиньков, комментируя появление карикатурного образа Тинькофф Банка в традиционном театрализованном приеме от ВТБ, передает РБК .

ВТБ создал сцену по мотивам саги о Гарри Поттере (отрывок ролика Тиньков показал в своем Instagram): глава ВТБ Андрей Костин и его заместители изображали героев магического университета Хогвартс. В нем было четыре факультета, названных в честь банков, — «Вэтэбор», «Сберебин», «Альфенбах» и «Тинькомиф». Тиньков счел это признанием заслуг своего банка.

«Я не смотрю и не читаю фэнтези — мне больше интересна реальная жизнь — и поэтому не понимаю, кто этот дядька: вроде не Гарри Потер, но что-то в этом духе. Это, конечно, признание — быть в тройке главных конкурентов великого #ВТБ!», — написал Тиньков.

В ролике Андрей Костин в роли Дамблдора представлял факультет «Тинькомиф» Гарри Поттеру (своему заму Юрию Соловьеву), Рону Уизли (гендиректору «ВТБ Капитала» Алексею Яковицкому) и Гермионе Грейнджер (старшему вице-президенту банка ВТБ Елене Колесник). Грейнджер указывает на эмблему факультета, стилизованную под логотип Тинькофф Банка, и спрашивает о ней. «Это яркое желтое пятно в нашей школе. Раньше это была пивная лавка на Кривой улице, потом пельменная. Но фокусник Олег Саламандер превратил все это в наш новый факультет. От пива только название и цвет и остались — «Тинькомиф», — отвечает ей Костин (Дамблдор).

Глава ВТБ встретил инвесторов в образе героя из «Гарри Поттера» В прошлом году темой вечера стала вселенная «Звездных войн».

После Уизли (Яковицкий) спрашивает, чему учат на этом факультете. «Магии невидимости! Вроде они большие, а где находятся — непонятно. Только волшебные порталы кое-где разбросаны, которые найти можно только при помощи волшебной компьютерной мышки», — отвечает ему Поттер (Соловьев).

Прием в образах из вселенной Гарри Поттера ВТБ организовал для гостей форума «Россия зовет!» 20 ноября. Выступая на сцене, Костин-Дамблдор, в частности, говорил о злом маге Доллар-Де-Морте, который, как сказал Яковицкий-Уизли, «давно мечтает захватить всю планету».



В прошлом году на аналогичном приеме топ-менеджеры ВТБ пришли на прием в костюмах героев «Звездных войн». Костин был одет джедаем Оби-Ваном Кеноби. «Звезда Смерти неоднократно пыталась запугать Республику санкциями и нанести удары по всей инвестиционной галактике», — говорил тогда одетый Люком Скайуокером Юрий Соловьев.

