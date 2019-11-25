Альфа-Банк с 1 января 2020 года перейдет на новую форму налогового контроля и присоединится к налоговому мониторингу. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Банк предоставит доступ к своей учетной системе через аналитическую витрину данных, где информация будет доступна налоговым органам в постоянном режиме.

«Такой формат позволит налоговому органу отслеживать операции и точно оценивать корректность сформированных показателей налоговой отчетности. Это даст налогоплательщику уверенность в отсутствии неучтенных событий и операций, правильности исчисления налоговой базы, а также обеспечит сверку данных бухгалтерского и налогового учета, проверку документов-оснований для отражения каждой операции в учете, хронологическую последовательность всех трансакций в режиме реального времени», — объяснили в ФНС.