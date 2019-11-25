Все отделения Интерпромбанка с 22 ноября 2019 года подключились к системе сбора данных Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В любом отделении Интерпромбанка его сотрудник поможет зарегистрировать или подтвердить учетную запись в ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации), которая нужна для регистрации на портале «Госуслуги», и снимет биометрические данные — изображение лица и запись голоса. Вся процедура займет не больше получаса.

После регистрации в ЕБС можно дистанционно пользоваться услугами любого банка, работающего с системой.