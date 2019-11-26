Банки стали чаще (в 61,2% случаев) передавать в работу коллекторам кредиты, по которым граждане не платят больше 721 дня (почти два года), пишут «Известия» . Об этом говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Так, с января по сентябрь 2019 года финансовые организации отправляли на агентское взыскание кредиты с просрочкой 181—360 дней в два с половиной раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Долги с просрочкой 361—720 дней еще с прошлого года составляют 21%. По итогам девяти месяцев 2019 года, объем просроченных банковских кредитов, переданных профессиональным взыскателям в рамках агентской схемы, составил 453 млрд рублей, что на 10% больше аналогичного показателя прошлого года.

Каждый четвертый заемщик вышел на дефолт по кредиту Доля просроченных обязательств может достигнуть критического уровня, когда система перестанет справляться с взысканием проблемных долгов.

Опрошенные изданием банки из топ-30 стараются взыскивать долги самостоятельно.

По мнению экспертов, информация о сокращении времени, спустя которое ссуды переходят коллекторам, свидетельствует о росте доли невозвратных долгов у банков, не входящих в топ-30. Признанные безнадежными кредиты снижают ликвидность банка, поэтому им выгодно побыстрее списывать их с баланса. Кредитные организации стараются не афишировать перед общественностью факт передачи долгов профессиональным взыскателям, считают эксперты. Также, по их словам, более ранняя передача долгов коллекторам не подстегнет население быстрее гасить кредиты, потому что у россиян просто нет лишних средств, а многие выплачивают по два-три займа одновременно.