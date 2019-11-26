Предложенные Банком России меры для борьбы с так называемым зарплатным рабством не решат эту проблему. Такое мнение высказал ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Инициатива регулятора заключается в том, чтобы работник мог бесплатно переводить деньги из зарплатного банка на свой счет в другом банке. Также ЦБ предлагает сделать возможным перевод зарплаты по номеру телефона через Систему быстрых платежей.

«Зарплатное рабство» — это ситуация, когда работник лишен свободы выбора зарплатного банка. Как правило, к этому приводит единая позиция работодателя и выбранного им зарплатного банка. В 2014 году президент России Владимир Путин одобрил внесение поправок в статью 136 Трудового кодекса РФ, отменяющих так называемое зарплатное рабство и наделяющих работника правом требовать перевода зарплаты в удобный ему банк. Однако, как отмечают в ЦБ, проблема «зарплатного рабства» по-прежнему не решена. Так, все еще не устранены барьеры как со стороны работодателей, так и со стороны работников, препятствующие свободе выбора зарплатного банка.

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством» По закону работник может выбрать любой банк, но на практике для реализации этого права существует несколько препятствий.

«Конечно, для людей эта мера будет интересной. Повлияет ли это на зарплатное рабство? Думаю, что нет. Думаю, что там действуют другие механизмы. Они связаны скорее с действиями владельцев предприятия либо менеджмента, договоренностями с банками», — сказал Аксаков.

Он отметил, что решить проблему «зарплатного рабства» смогут озвученное ранее предложение о переводе зарплаты по номеру телефона через разработанную ЦБ Систему быстрых платежей и мера, устанавливающая для работодателей обязанность предоставлять работникам на выбор зарплатные проекты нескольких банков.

«Скорее [решить эту проблему смогут] те предложения, которые озвучивали, с использованием Системы быстрых платежей для этих целей. Также законодательное закрепление, что гражданин из какого-то количества институтов выбирает себе банк на обслуживание, а не ему предлагает организация один, и он должен с ним работать», — добавил депутат.

Комментируя возможность бесплатного перевода заработной платы на счет в другом банке, Аксаков отметил, что банки взимают комиссию за переводы, в том числе чтобы покрыть свои расходы, связанные с затратами на разработку программного обеспечения. Соответственно, «будет возникать вопрос, насколько справедливо лишать их этой возможности», добавил глава комитета Госдумы.



Как ранее сообщал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, комитет обсуждает с Центробанком и Минтрудом необходимость разработки законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс, которые позволят перечислять заработную плату по номеру телефона работника в рамках Системы быстрых платежей. По его словам, предполагается, что этот законопроект даст право Центробанку устанавливать перечень реквизитов для перевода работнику заработной платы, в том числе номер телефона в качестве идентификатора.