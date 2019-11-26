Бывший старший вице-президент «ФК Открытие» Антон Сбытов подал кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с него 60 млн рублей, говорится в материалах суда.

Он обжаловал в кассации решение суда первой инстанции от 23 апреля и постановление апелляционного суда от 20 сентября. Суды признали недействительной сделку по выплате банком в пользу Сбытова 60 млн рублей. Арбитраж постановил взыскать эту сумму с ответчика.

Как следует из материалов дела, банк в 2017 году выплатил ответчику премию за особые достижения в первом полугодии. Истец сообщил, что итоговый финансовый результат банка за 2017 год составил минус 397,9 млн рублей, что следует из отчета о финансовых результатах. Во втором полугодии 2017 года в банк была введена временная администрация ЦБ для реализации мер по предупреждению банкротства кредитной организации.

Два бывших топ-менеджера «ФК Открытие» обжаловали взыскание с них 115 млн рублей В апреле суды признали недействительными сделки по выплате банком в пользу Сбытова 60 млн рублей, Янпольского — 55 млн рублей.

Банк летом 2018 года подал в суд ряд исков к экс-менеджерам кредитной организации о признании сделок по выплате премий недействительными и взыскании денежных средств.

В сентябре 2018 года арбитраж отклонил заявления банка «ФК Открытие» об аресте денежных средств и временном ограничении на выезд из РФ девяти бывших топ-менеджеров. Банк указал, что непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда, поскольку трудовые отношения ответчиков с истцом прекращены, а заявитель не располагает информацией относительно трудоустроенности и дохода ответчиков.