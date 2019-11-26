Росгосстрах Банк подключился к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.



«РГС Банк предложил клиентам подключение мобильного сервиса бесконтактных платежей Apple Pay. Воспользоваться новой возможностью бесконтактной оплаты могут уже более 320 тысяч владельцев банковских карт Masterсard РГС Банка. Сервис доступен для владельцев устройств iPhone, iPad, Apple Watch с операционной системой iOS и macOS. Оплачивать товары и услуги с Apple Pay возможно везде, где принимаются NFC-платежи, — в продуктовых магазинах, бутиках и ресторанах, на заправках и в такси, в Интернете и мобильных приложениях. Оплата происходит за несколько секунд», — отмечается в сообщении.

Для начала использования сервиса необходимо добавить банковскую карту в приложение Wallet. Чтобы оплатить покупку, нужно разблокировать смартфон, часы или компьютер и поднести его к терминалу бесконтактной оплаты. Данные карт не сообщаются торговым организациям, не хранятся на устройстве и серверах Apple. Дополнительно для выполнения любой трансакции на устройствах Apple требуется подтверждение личности с помощью Face ID, Touch ID или клиентского пароля, уточнили в Росгосстрах Банке.