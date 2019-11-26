Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило нижегородскому НБД-Банку долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне «Ba3» и изменило прогноз по ним со «стабильного» на «позитивный». Базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности банка подтверждены на уровне «ba3». Полный список рейтинговых действий представлен в сообщении Moody's .

Подтверждение рейтингов НБД-Банка отражает, с одной стороны, его сильные финансовые показатели, а с другой — небольшую рыночную долю и концентрацию бизнеса в домашнем регионе, поясняют аналитики.



Они, в частности, указывают, что Нижегородская область, являющаяся одной из крупнейших региональных экономик в РФ и находящаяся недалеко от Москвы, привлекает крупные федеральные банки, которые в настоящее время доминируют на местном финансовом рынке. Фокус на сегменте МСБ и хорошее знание местного рынка помогают НБД-Банку поддерживать позиции, но отсутствие региональной диверсификации ограничивает потенциал роста и развития бизнеса, а также повышает чувствительность операций и прибыли банка к конкуренции со стороны более крупных игроков, следует из релиза Moody's.

«Позитивный» прогноз означает, что агентство может повысить долгосрочные депозитные рейтинги банка в ближайшие 12—18 месяцев, если банк сохранит сильные финансовые показатели и удержит рыночную долю на фоне усиливающейся конкуренции.