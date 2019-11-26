Суды апелляционной и кассационной инстанций подтвердили решение арбитражного суда о привлечении двух лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам банка «Максимум», свидетельствует информация на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Напомним, банк базировался в Волгодонске Ростовской области. Его лицензия была отозвана 23 ноября 2015 года, а в январе 2016-го он был признан банкротом. В ноябре этого года срок конкурсного производства в отношении банка был продлен до 13 мая 2020-го, указано в сообщении АСВ.

Агентство 15 октября 2018 года направило в Арбитражный суд Ростовской области заявление о привлечении Магомеда Мухиева и Михаила Янчука к субсидиарной ответственности по обязательствам банка «Максимум» в общем размере почти 1,929 млрд рублей. В сообщении, выпущенном тогда агентством, ответчики упоминались как лица, контролировавшие банк.

Ростовский арбитраж 15 июля текущего года удовлетворил это заявление, признав доказанным наличие оснований для привлечения Мухиева и Янчука к субсидиарной ответственности по обязательствам КБ «Максимум», при этом производство по делу было приостановлено до окончания расчетов с кредиторами банка.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд 12 сентября и Арбитражный суд Северо-Западного округа 20 ноября этого года подтвердили данное решение, оставив без удовлетворения апелляционную и кассационную жалобы Мухиева соответственно.

Как предполагается, «Максимум» наряду с еще рядом банков («Содружеством», «Лада-Кредитом», Региональным Банком Сбережений, Межрегионбанком, НСТ-Банком, Дорис Банком и Гринфилдбанком) входил в неформальную банковскую группу Анталбанка, теневым владельцем которого считается Магомед Мухиев. Лицензии у всех упомянутых банков были отозваны в период с сентября по ноябрь 2015 года. Бывший предправления и совладелец Анталбанка Михаил Янчук упоминался вместе с Мухиевым как один из руководителей преступного сообщества.

В апреле 2018 года начался судебный процесс по делу о хищении средств вкладчиков указанных банков более чем на 37 млрд рублей. Перед судом предстал только Мухиев, а Янчук ранее успел скрыться за границей и был объявлен в международный розыск. В августе этого года Замоскворецкий суд приговорил Мухиева к 11 годам колонии общего режима и 9,5 млн рублей штрафа, признав его виновным в организации криминальной схемы по хищению средств вкладчиков и их выводу за границу через Анталбанк.