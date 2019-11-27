Банки со следующего года будут представлять в ЦБ отчеты о долговой нагрузке заемщиков — физических лиц. Соответствующее дополнение ЦБ вносит в собственное указание от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».

Список форм отчетности дополняется, в частности, формой 0409704 «Информация о долговой нагрузке заемщиков — физических лиц». Поправки (указание Банка России от 20 ноября 2019 года № 5320-У ) направлены на государственную регистрацию в Минюст России, указано на сайте регулятора.

Отчетность по форме 0409704 подлежит представлению кредитными организациями, у которых средняя величина ссудной задолженности по кредитам (займам) физлиц, рассчитанная за 12 месяцев, предшествующих году представления отчета, соответствует 60 млрд рублей или превышает эту сумму.

В отчет включается информация по предоставленным кредитам (займам), в отношении которых кредитной организацией был осуществлен расчет показателя долговой нагрузки заемщика. Информация включается в отчет до момента погашения, списания с баланса или продажи кредитов (займов). Отчет составляется в целом по кредитной организации (за исключением небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов, небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств и связанных с ними иных банковских операций) головным офисом кредитной организации по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, и представляется в Банк России не позднее 12-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Положение нового указания ЦБ, касающееся формы отчетности с информацией о долговой нагрузке заемщиков-физлиц, вступает в силу с 1 января 2020 года.



ЦБ: долговая нагрузка россиян по необеспеченным кредитам достигла максимума с 2015 года На 1 октября показатель составил 8,9%.

С 1 октября банки и микрофинансовые организации обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки для каждого заемщика при выдаче ему нового кредита. ПДН — это отношение суммы среднемесячных платежей по всем действующим кредитам человека к его среднемесячному доходу. Чем выше ПДН заемщика и чем больше полная стоимость кредита, тем выше надбавки к коэффициентам риска, то есть банки должны резервировать больше капитала. Банк обязан рассчитывать ПДН при выдаче необеспеченного кредита на сумму более 10 тыс. рублей. Сведения о долговой нагрузке потенциального заемщика банк получает из бюро кредитных историй, а среднемесячный доход заемщика считает самостоятельно: по справке 2-НДФЛ, выпискам с банковского счета, а также данным из Пенсионного фонда России и Федеральной налоговой службы.