Верховный суд (ВС) РФ отклонил жалобу бывшего председателя правления АКБ «Европейский банк развития металлургической промышленности» («Евромет») Игоря Шутова о привлечении его к субсидиарной ответственности и взыскании 5,2 млрд рублей по обязательствам банка, говорится в определении суда.

Заявитель просил отменить решение Арбитражного суда Москвы от 20 февраля, а также постановления апелляционной и кассационной инстанций. ВС указал, что суды исходили из доказанности совокупности условий, необходимых для привлечения Шутова, являвшегося председателем правления и членом совета директоров банка, к субсидиарной ответственности. Он непосредственно контролировал ход сделок должника по техническому кредитованию лиц, не осуществляющих хозяйственную деятельность, не принял мер по предупреждению банкротства и совершал фальсификацию отчетности банка.

АСВ потребовало более 5,2 млрд рублей с бывших владельца и топ-менеджеров банка «Евромет» Ответчиками по иску выступают бывшие члены совета директоров и члены правления банка в полном составе.

По информации АСВ, на протяжении двух лет до отзыва лицензии контролирующими «Евромет» лицами совершались действия по замещению ликвидных активов банка на невозвратную ссудную задолженность технических юридических лиц, которые не вели хозяйственной деятельности и не обладали имуществом и доходами для обслуживания задолженности по кредитам.

Также не принимались меры по предупреждению банкротства банка. Указанные обстоятельства являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности, считает АСВ.

Арбитражный суд Москвы 19 октября 2015 года признал банк «Евромет» несостоятельным.