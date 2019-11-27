Московский Кредитный Банк за девять месяцев 2019 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 11,9 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Непосредственно за III квартал 2019-го она составила 9,7 млрд рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года на 35,3%. Рентабельность собственного капитала за III квартал достигла 25,6%.

Чистый процентный доход банка за девять месяцев 2019-го составил 32,1 млрд рублей, чистая процентная маржа — 2,1%, а чистый процентный доход после резервирования — 29,2 млрд рублей.

Чистые комиссионные доходы кредитной организации сократились на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,5 млрд рублей.

Совокупные активы увеличились с начала 2019 года на 1,8% и достигли 2,2 трлн рублей.

Объем средств на счетах и депозитах клиентов Московского Кредитного Банка, на которые приходится 63,9% совокупных обязательств банка, или 1,269 трлн рублей, сохранился на уровне конца 2018 года, при этом рост за III квартал составил 5,3%. Объем депозитов розничных клиентов увеличился на 22,4% за девять месяцев 2019 года и достиг 459,2 млрд рублей. Объем корпоративных депозитов сократился с начала текущего года на 9,7% до 809,8 млрд рублей, при этом за III квартал их объем вырос на 5,5%. Соотношение чистых кредитов и депозитов по итогам девяти месяцев 2019 года составило 58%.