Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по итогам девяти месяцев 2019 года в соответствии с МСФО составила 5,5 млрд рублей, уменьшившись на 15% по сравнению с результатом за аналогичный период 2018 года. Такие данные отчетности приводятся в релизе банка.

Чистая прибыль за III квартал составила 2 млрд рублей (минус 2,5% по сравнению с III кварталом 2018 года).

Выручка основного бизнеса за девять месяцев достигла 22,5 млрд рублей (плюс 12,3% в годовом выражении), за III квартал — 7,7 млрд (плюс 9,3%).

Чистый процентный доход за девять месяцев — 16,9 млрд рублей (плюс 6,9%), за квартал — 5,9 млрд (плюс 6,1%). Чистый комиссионный доход за указанные периоды — 5,2 млрд и 1,9 млрд рублей соответственно (плюс 23,3% и плюс 27,6%).

В числе прочего отмечается, что убыток от операций на финансовых рынках за девять месяцев составил 0,6 млрд рублей: это доходы в 0,2 млрд рублей от операций с иностранными валютами и производными финансовыми инструментами и отрицательный результат в 0,8 млрд от операций с ценными бумагами.

Активы банка по итогам девяти месяцев 2019 года составили 655,9 млрд рублей (минус 2,6% с начала года и минус 0,2% за квартал).

На 1 октября 2019 года объем кредитов и авансов клиентам до вычета резервов составил 390,8 млрд рублей (плюс 4,1% по сравнению с 1 января и плюс 6,9% по сравнению с 1 июля). 73,8% кредитного портфеля формируют кредиты корпоративным клиентам, 26,2% — кредиты частным клиентам. Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 1,1%, до 288,5 млрд рублей (плюс 8,2% за квартал), розничный кредитный портфель — на 15,7%, до 97,6 млрд (плюс 3,9% за квартал), в том числе объем ипотечных кредитов вырос за девять месяцев на 11,6%, потребительских кредитов — на 23,7%, автокредитов — на 37,7% (квартальный прирост составил 1,6%, 8,8% и 11,4% соответственно).

На 1 октября 2019 года доля проблемной задолженности равнялась 10,7% (10,8% на 1 января 2019 года, 10,4% на 1 июля).

Объем средств клиентов достиг 417 млрд рублей (плюс 0,5% по сравнению с 1 января 2019 года, плюс 4,3% по сравнению с 1 июля). С начала года объем текущих и расчетных счетов клиентов вырос на 19,4%, а объем срочных депозитов уменьшился на 7,8%. На 1 октября 2019 года 58,1% приходилось на средства физических лиц, 41,9% — на средства корпоративных клиентов.



На 1 октября 2019 года собственные средства банка составили 78,8 млрд рублей (плюс 4,2% с начала года и плюс 2,7% за квартал). Капитал банка составил 95,1 млрд рублей (плюс 3,5% и плюс 2,6% соответственно), следует из релиза. По состоянию на 1 октября достаточность капитала в соответствии с требованиями Базельского комитета составила 14,6%, в том числе достаточность капитала первого уровня — 10%.