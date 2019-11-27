Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Московского Коммерческого Банка на уровне «ruВВ-» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, значительным запасом капитала, адекватными оценками рентабельности и ликвидности, удовлетворительным качеством активов, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. Агентство отмечает, что дебетовые обороты по клиентским счетам составили 106% активов в среднем за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019-го, что, по мнению «Эксперт РА», требует от банка дополнительных мер по контролю данных операций.

Порядка 65% валовых активов банка на 1 октября 2019-го размещено на корсчете и депозитах в Банке России, почти 14% приходится на ностро-счета (порядка 40% данных средств размещено в банках c рейтингами на уровне «ruAA-» и выше по шкале «Эксперт РА»), заключили аналитики.

