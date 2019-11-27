Доля участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих в России кредитных организаций составила на 1 октября 14,13%, уменьшившись за III квартал на 0,94 процентного пункта (с 15,07% на 1 июля). Такие данные приводятся в обзоре ЦБ «Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 октября 2019 года» .

По состоянию на 1 октября 2019 года в России были зарегистрированы и имели лицензию на осуществление банковских операций 137 кредитных организаций с участием нерезидентов в уставном капитале (за III квартал 2019 года количество таких кредитных организаций уменьшилось на одну).

В абсолютном выражении объем инвестиций нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций составил на 1 октября 401 млрд 132,94 млн рублей, уменьшившись на 121,95 млн, или 0,03%, за квартал. Сокращение инвестиций нерезидентов произошло в результате действия разнонаправленных факторов: уменьшения доли участия нерезидентов в уставных капиталах 13 кредитных организаций, выхода нерезидентов из числа акционеров двух кредитных организаций, увеличения вкладов нерезидентов в уставный капитал одной кредитной организации, приобретения нерезидентами на вторичном рынке акций (долей) четырех кредитных организаций, поясняют в ЦБ.

Совокупный уставный капитал действующих российских кредитных организаций за III квартал увеличился на 176,017 млрд рублей, или 6,2%, до 2 трлн 839,04 млрд на 1 октября.

Иностранные инвестиции в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов РФ, на 1 октября 2019 года увеличились на 1 млрд 6,66 млн рублей, составив 371 млрд 873,13 млн. Доля «настоящих» иностранцев в совокупном уставном капитале российских кредитных организаций в III квартале уменьшилась на 0,83 п. п. до 13,1% (на 1 июля равнялась 13,93%).



В 60 кредитных организациях (55 банках и пяти небанковских кредитных организациях) уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за III квартал не изменилось. Их список приводится в сообщении Центробанка. 20 кредитных организаций данной группы являются дочерними банками глобальных системно значимых банков. Размер участия нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций этой группы за III квартал увеличился на 446 млн рублей до 272 млрд 253,1 млн. В трех банках этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов РФ.