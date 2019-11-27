Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Промсвязьбанка на уровне «BB-» и установило «позитивный» прогноз. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Роль Промсвязьбанка для правительства может возрасти по мере его преобразования в опорный банк для оборонно-промышленного комплекса России. Мы также полагаем, что повышение роли банка для правительства обусловит большую вероятность предоставления ему экстраординарной государственной поддержки в случае необходимости», — отмечают аналитики.

В агентстве также ожидают, что закон об особом статусе Промсвязьбанка будет принят в первой половине 2020 года.

Связи банка с российским правительством оцениваются агентством как «очень прочные», поскольку государству напрямую принадлежит 100% в капитале финансовой организации. В законе, принятия которого ожидают аналитики, содержится норма, согласно которой Промсвязьбанк должен оставаться в собственности государства. Это дополнительно указывает на возможность получения экстраординарной поддержки от правительства в случае финансовых трудностей.

В качестве позитивного фактора агентство указывает на планы ПСБ сохранить бизнес-модель универсального банка и диверсифицировать кредитный портфель, выдавая кредиты физическим лицам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса. Оценка собственной кредитоспособности банка отражает ожидаемое давление на запасы капитала ПСБ, обусловленное ростом объема кредитных операций.

«Прогноз «позитивный» отражает вероятность повышения долгосрочного рейтинга Промсвязьбанка в ближайшие 12 месяцев в случае повышения его роли для российского правительства и, как следствие, вероятности предоставления банку экстраординарной государственной поддержки», — добавили в агентстве.