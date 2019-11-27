Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента банка «Уралсиб» до «BB-» и установило по рейтингу «стабильный» прогноз. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте агентства.

«Повышение рейтинга «Уралсиба» отражает стабилизацию качества активов банка, рост капитализации и улучшения операционной среды в России. Рейтинги также поддерживает стабильный профиль финансирования «Уралсиба» с достаточным уровнем ликвидности», — говорится в сообщении.

Обесценившиеся кредиты, указывает агентство, на конец 2019 года превысили 10% от кредитного портфеля банка. Они в основном были унаследованы и покрыты резервами на потери по ссудам.

«Уралсиб» получает денежные средства за счет депозитов, ориентированных на розничных клиентов.

Рейтинги банка могут быть понижены, если ухудшится качество активов, что приведет к давлению на показатели работы и капитал. Агентство считает, что это маловероятно в ближайшей перспективе.