Тринадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу компании «Балтийский торговый дом» (БТД), ранее входившей в число акционеров Балтийского Банка, на отказ во включении задолженности в размере 6,26 млрд рублей в реестр требований кредиторов бывшего совладельца и экс-президента банка Олега Шигаева, признанного банкротом.

«Определение арбитражного суда первой инстанции от 2 августа 2019 года оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в определении суда второй инстанции на портале «Электронное правосудие».

Согласно материалам дела, вердикт об отказе в признании требований БТД был вынесен в рамках повторного рассмотрения заявления этой компании после того, как в декабре окружной суд отменил решения нижестоящих судов, отказавших БТД во включении задолженности в реестр требований кредиторов Шигаева. Их позиция базировалась, в частности, на основании результатов другого судебного разбирательства по требованию БТД к Балтийскому Банку о взыскании 7,8 млрд рублей убытков. Причиной спора стали операции с акциями банка, ранее принадлежавшими БТД, и тогда арбитраж не нашел причинно-следственной связи между списанием акций в пользу Шигаева и убытками БТД, последовавшими после снижения их стоимости в рамках конвертации до 1 рубля.