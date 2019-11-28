Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — 370 млн долларов, свидетельствует копия требования о досудебном урегулировании задолженности. Об этом сообщает РБК . Кредиты, которые компания брала в «Открытии» и «Трасте» (сейчас все переданы в «Траст»), должны были быть возвращены 14 ноября 2019 года, но этого не произошло.

Также «Траст» объявил о намерении обратиться в арбитраж с заявлением о банкротстве операционной компании «Руспетро» — «Инга», которой принадлежат лицензии на недропользование. «Инга» должна «Трасту» 303 млн долларов основного долга, 66 млн долларов процентов и 700 тыс. долларов пени за просрочку, говорится в копии требования об урегулировании долгов.

Ruspetro — частная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне, работающая в Западной Сибири. У группы Ruspetro следующая структура: в России работают две операционные компании — «Транс-Ойл» и «Инга», которые принадлежат «Руспетро». Сама «Руспетро» на 94,6% принадлежит кипрской Ruspetro Holding и на 5,4% — лондонской Ruspetro Limited. Кипрская структура, в свою очередь, полностью принадлежит Ruspetro Limited, свидетельствуют данные базы СПАРК. По тем же данным, лицензии на пользование участками недр принадлежат компаниям «Инга» и «Транс-Ойл», часть имущества компаний заложена «Открытию» и «Трасту». Чистый убыток «Руспетро» по итогам 2018 года составил 2,7 млрд рублей.

Чистый долг компании по итогам 2017 года составил 364,5 млн долларов, на банки «Траст» и «Открытие» приходилось 328,9 млн долларов задолженности. Ruspetro искала крупного инвестора для вложения средств в свое развитие, говорится в ее отчетности. Уже в 2017 году «Открытие» и «Траст» могли потребовать досрочного погашения кредитов, так как Ruspetro не соблюдала ковенант по кредитному договору. Они были привязаны к объемам добычи, право требовать досрочного погашения у банков появилось, поскольку добыча опустилась на 25% относительно запланированной по итогам года, само значение в отчетности не раскрывается.

Погашение по кредитам было назначено на ноябрь 2019 года. К этому моменту сменились владельцы ее основных кредиторов: «Открытие» ушло на санацию в ЦБ, а на базе «Траста» регулятор решил создать банк непрофильных активов. «Траст» получил активы на 2 трлн рублей из «Открытия» и других санированных банков — Промсвязьбанка и Бинбанка. Справедливая стоимость переданных «Трасту» активов оказалась в десять раз меньше, чем балансовая, и составила немногим больше 200 млрд рублей. Регулятор поставил «Трасту» задачу вернуть 485 млрд рублей до 2024 года.