Банк России решил не ограничивать возможность получения данных о кредитной нагрузке заемщика одним квалифицированным бюро кредитных историй (КБКИ), сообщает «Коммерсант» . На днях участники кредитного рынка совместно с ЦБ обсуждали наиболее удобный вариант расчета предельной долговой нагрузки (ПДН), рассказали участники рынка.

По словам собеседников издания, решено предложить кредиторам три варианта запроса необходимой информации: через одно КБКИ, у каждого из КБКИ, а также, если кредитор запрашивает кредитные истории клиента у всех КБКИ, дать ему возможность самостоятельно рассчитывать долговую нагрузку исходя из полученных данных.

Крупные банки со следующего года будут подавать в ЦБ данные о долговой нагрузке заемщиков-физлиц Отчеты подлежат представлению кредитными организациями, у которых средняя величина ссудной задолженности по кредитам (займам) физических лиц, рассчитанная за 12 месяцев, предшествующих году представления отчета, соответствует 60 млрд рублей или превышает эту сумму.

В ЦБ отметили, что представители рынка высказывались за вариант, когда потенциальный кредитор самостоятельно определяет, из одного или всех квалифицированных БКИ получать информацию, необходимую для расчета ПДН в зависимости от особенностей выстраиваемого кредиторами бизнес-процесса.

По словам гендиректора НБКИ Александра Викулина, практически все крупные банки запрашивают кредитные отчеты у большой тройки БКИ, и получение уровня долговой нагрузки этого не изменит — кредитные отчеты позволяют более адекватно оценивать риски, поэтому от них банки не откажутся. Стоимость одного кредитного отчета, по оценке участников рынка, для крупных банков составляет 5—7 рублей. Также появление дополнительного варианта добавит гибкости, банки все равно пользуются кредитными отчетами при оценке рисков и могут проанализировать их более тщательно в случае подозрения в ошибках, что позволит избежать завышенных показателей ПДН у отдельных граждан из-за ошибок, считают эксперты.