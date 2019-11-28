Совет директоров Абсолют Банка принял решение об избрании Елены Кудлик в состав правления банка. Об этом сообщили в финучреждении, уточнив, что ранее кандидатуру Кудлик согласовали в ЦБ.

Кудлик займет должность заместителя председателя правления и будет отвечать за работу подразделений финансово-экономического блока.

Елена Кудлик окончила Московский государственный авиационный институт, имеет степень МБА в Московской международной высшей школе бизнеса «Мирбис» по специальности «финансы и кредит». Ее опыт работы в финансовой сфере превышает 20 лет, из них около десяти лет — в составе правления банка «ДельтаКредит». Входит в список топ-100 финансовых директоров России.

В разное время Кудлик работала в финансовом блоке российских и иностранных банков. В период с 1997 по 2006 год в ИНГ Банке (Евразия) она прошла путь от эксперта отдела расчетов на денежном рынке и рынке ценных бумаг до заместителя финансового директора.



«Мы последовательно укрепляем команду топ-менеджеров сильными управленцами с хорошим практическим опытом в разных сегментах банковского бизнеса, — комментирует председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова. — И в этой связи мы рады, что Елена Кудлик вошла в правление Абсолют Банка и возглавила очень важный для нас финансово-экономический блок».