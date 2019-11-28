ООО «Сбербанк Инвестиции» стало владельцем 8% акций Афипского НПЗ, входящего в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные СПАРК.

Дата внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц — 27 ноября.

Ранее 100% акций Афипского НПЗ принадлежали ООО «Ойл Технолоджис». Компания принадлежит кипрской Cambelor Holdings Ltd, входящей в группу «Сафмар».

«Сбербанк Инвестиции» — «дочка» Сбербанка.

В начале октября источник в банковских кругах сообщал ТАСС, что группа «Сафмар» договорилась со Сбербанком о реструктуризации долга и кредите для Афипского НПЗ.



Афипский нефтеперерабатывающий завод (Краснодарский край) мощностью 6 млн тонн в год стал вторым перерабатывающим активом в структуре «Сафмара» после Орского НПЗ мощностью 6,6 млн тонн. Оба НПЗ развивает «Фортеинвест», возглавляемый сыном Михаила Гуцериева Саидом. Добыча нефти компаниями, входящими в «Сафмар», составляет 17,6 млн тонн в год.

