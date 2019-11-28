Акции украинского Приватбанка переданы в ведение Кабинета министров страны, ранее они принадлежали Министерству финансов. Об этом свидетельствуют соответствующие данные о финансовой организации, опубликованные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Владельцем Приватбанка на сайте регулятора теперь значится «государство Украина в лице Кабинета министров Украины». При этом дата, когда произошла смена собственника, не указана.

В декабре 2016 года по предложению НБУ и акционеров Приватбанка правительство Украины приняло решение национализировать крупнейшую финорганизацию на Украине. Государство получило 100% капитала Приватбанка и докапитализировало его на сумму около 155 млрд гривен (более 6,3 млрд рублей по текущему курсу).