АКРА повысило кредитный рейтинг Газпромбанка до уровня «AA+(RU)», изменив прогноз на «стабильный», говорится в релизе агентства.

«Повышение кредитного рейтинга банка ГПБ (АО) обусловлено улучшением оценки риск-профиля до адекватной, что привело к повышению его оценки собственной кредитоспособности до уровня «а+». Кредитный рейтинг банка также определяется сильным и устойчивым бизнес-профилем, адекватной позицией по достаточности капитала и удовлетворительной позицией по ликвидности и фондированию. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает критическая системная значимость Газпромбанка для российского финансового рынка», — говорится в сообщении.



По оценке аналитиков, Газпромбанк поддерживает существенный запас прочности по достаточности капитала Tier-1 (12,5% на 30 июня 2019 года по данным банка) и Н1.2 (10,51% на 1 октября 2019-го). АКРА также отмечает низкую собственную способность банка генерировать новый капитал, что отчасти связано с ограниченной операционной эффективностью (в том числе из-за роста расходов на развитие розничного бизнеса).



К позитивному рейтинговому действию могут привести улучшение факторов риск-профиля (снижение доли проблемной задолженности, концентрации кредитного портфеля на десяти крупнейших группах заемщиков, а также объемов специализированного кредитования и прямых инвестиций) и рост способности банка к внутренней генерации капитала.

Негативно повлиять на рейтинг банка могут: существенное снижение достаточности основного капитала в результате опережающего роста активов под риском или значительных убытков (роста стоимости риска); ухудшение операционной эффективности и снижение качества кредитного портфеля, заключили в АКРА.