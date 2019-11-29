Портфель депозитов и прочих средств, которые ВТБ привлек от Федерального казначейства, субъектов РФ и органов местного самоуправления, увеличился до 1,95 трлн рублей, согласно отчетности на 1 ноября. Это рекорд за всю историю банковского сектора, сообщает «Коммерсант» .

В ВТБ заявили, что банк «привлекает средства федерального и местных бюджетов в рамках обычной деятельности по управлению ликвидностью исходя из стоимости и срока предлагаемых ресурсов».

Временно свободные средства бюджета размещаются на депозитных аукционах Казначейства на рыночных условиях, поясняют эксперты. Такое фондирование обходится банкам намного дороже клиентских средств. По словам экспертов, прирост депозитов физлиц в этом году очень низкий из-за снижения реальных доходов населения. Повышать ставки по депозитам банки не могут, поскольку впоследствии произойдет переоценка всего депозитного портфеля.

Решение ВТБ занять в Казначействе вполне прагматичное, считает директор казначейства Сбербанка Алексей Лякин. Средства Федерального казначейства — это фактически клиентские средства, изъятые государством по бюджетному каналу в виде налогов из банковской системы. Чем профицитнее бюджет, тем меньше денег у клиентов, тем меньше ликвидности в банковской системе, а сейчас в связи с определенными задержками в расходовании средств они оседают на счетах Казначейства, уточняет Лякин. Если крупнейшие банки пойдут на рынок депозитов, то из-за конкуренции ставки могут сильно вырасти.

Также, по словам Лякина, в конце года у банков сезонно растет кредитный портфель, на что нужна дополнительная ликвидность, чтобы его профондировать. И банки стараются «пережить» декабрь так, чтобы не вызвать резкого роста стоимости корпоративных депозитов. В последних числах года ситуация резко улучшается, потому что бюджет начинает активно расходовать средства и они поступают в систему, улучшая ликвидность.