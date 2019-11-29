Высокий суд Англии и Уэльса (расположен в Лондоне) не стал запрещать банку «Восточный» вести в России разбирательства против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и кипрской структуры Evison, через которую фонд владеет 42% банка. Подробности приводит в пятницу агентство РБК, ознакомившееся с решением суда от 31 октября.

Поводом для рассмотрения дела стали претензии компании «Финвижн» Артема Аветисяна (правопреемник кипрской Finvision), контролирующей с партнерами банк «Восточный» (Baring с лета этого года — миноритарный акционер банка). 30 июля «Восточный» подал в арбитраж Амурской области иски к Evison и лично к находящемуся под следствием Калви о возмещении убытков на 10 млрд рублей, банку удалось добиться ареста доли Evison в банке в рамках обеспечительных мер. В ноябре банк подал еще один иск, уже на 8,8 млрд рублей.

В сентябре Evison обратилась в Высокий суд с заявлением о запрете на проведение судебных разбирательств в другой юрисдикции, поскольку соглашение между акционерами «Восточного» подразумевает разрешение споров в британском арбитраже. Суд ее в этом не поддержал, однако отметил, что у компании есть шансы «повернуть вспять» исполнение опциона почти на 10% акций «Восточного» в пользу «Финвижн», из-за которого Baring Vostok потерял контроль над банком.

Пресс-служба «Восточного» отметила, что английский суд признал право банка вести разбирательства по искам о возмещении ущерба в России, счел его иск обоснованным и присудил компании Evison выплату судебных издержек. «Руководство «Восточного» действует в интересах банка, и обращение с требованием о запрещении продолжения таких действий является неоправданным», — подчеркнули в пресс-службе, указав, что банк продолжит судебные разбирательства в России и надеется на полное возмещение ущерба, «причиненного отдельными менеджерами фонда Baring Vostok». По словам источника РБК, близкого к банку, Evison возместила судебные издержки на 130 тыс. фунтов стерлингов.

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В иске утверждается, что банк понес убытки на 8,8 млрд рублей по результатам его проверки регулятором в 2016 году, когда банком владели фонды Baring Vostok, но еще не владел нынешний основной бенефициар Артем Аветисян.

В Baring Vostok сообщили, что удовлетворены решением Высокого суда, так как он в очередной раз подтвердил, что все иски «Финвижн» против Evison в России незаконны и соответствующие решения российских судов могут быть оспорены. «Восточному» запретить вести суды в России нельзя, так как банк не является стороной арбитражной оговорки, уточнил представитель Baring, выразив надежду, что фонду рано или поздно удастся доказать, что «Финвижн» получила контроль в банке незаконно, тогда банк сможет предъявить «многомиллиардные претензии» уже компании Аветисяна. В «Финвижн» отказались от комментариев.

Evison считает, что «Финвижн» вступила в сговор с банком, чтобы «Восточный» начал разбирательства в России для препятствования процессу в Лондонском арбитраже. Представитель Evison счел сами иски «недобросовестными» и указал на риски потери компанией своей доли в «Восточном» в течение трех месяцев из-за этих процессов. Компания Baring Vostok в качестве доказательств представила свидетельства бывшего предправления банка Александра Нестеренко.

«Восточный» возражал против удовлетворения запрета на разбирательство в национальных судах и указывал на естественность их проведения именно в России. Банк также обвинил Evison в том, что она предоставила английским судьям не всю информацию о процессе в России (Амурский суд 2 сентября отклонил ходатайство Evison, оспаривающее соответствие российской юрисдикции спору, но Evison не сообщила Лондонскому суду об этом, сказал арбитр).

«Финвижн», со своей стороны, отвергала обвинения в том, что находится в сговоре с банком, а в качестве доказательств предоставила письмо в банк, в котором попросила остановить разбирательство в Амурском суде. Компания также заявляла, что готова отказаться от ссылок в будущих разбирательствах в Лондоне на какие-либо доводы, возникающие из решений Амурского суда по искам «Восточного».

Совет директоров банка «Восточный» возглавил Артем Аветисян
Совет директоров банка «Восточный» возглавил Артем Аветисян

Новый состав совета директоров банка «Восточный» был утвержден его акционерами 1 ноября.

Baring Vostok не впервые обратился в Лондонский суд по поводу запрета на разбирательства в России — такие требования он подавал в отношении «Финвижн», и весной Лондонский суд их удовлетворил.

«Финвижн» очевидно нарушила эти приказы, отметил судья в последнем решении: компания добилась решений Амурского арбитража, которые позволили ей 18 июня 2019 года получить контроль над «Восточным» вместе с аффилированными акционерами.

«Я не сомневаюсь, что процессы «Восточного» не что иное, как еще один фронт продолжающейся корпоративной битвы между Evison и Finvision и связанными с ними компаниями. Существует предположение, что разбирательства, затеянные «Восточным», координировались контролирующим акционером, это предположение не опровергается перепиской, с которой я ознакомился», — написал британский арбитр. Но в случае с последними исками претензии «Восточного» являются его собственными требованиями, которые можно рассматривать только в России, указал судья. Требования «Финвижн» пересекаются с требованиями «Восточного», но должным истцом является банк, а те же претензии со стороны «Финвижн», поданные в LCIA, могут быть поставлены под вопрос, отметил судья.

«В таких обстоятельствах было бы необычным для этого суда (Высокого суда. — Прим. РБК) ограничивать публичную иностранную компанию в возможности предъявлять свои требования», — заключил арбитр. Предъявление претензий «Восточного» Майклу Калви суд также счел легитимным.

Одновременно с решением по основному вопросу судья выразил встревоженность «вопиющими нарушениями приказов о запрете на разбирательства в России со стороны «Финвижн». «Хотя методы «Финвижн» по получению контроля над «Восточным» и можно назвать недобросовестными, я не считаю, что это сразу же делает недобросовестными решения менеджмента банка», — подчеркнул он.

Арбитр отметил, что Evison следует искать «другие средства защиты» от «Финвижн». Компания, например, уже начала разбирательства о предполагаемом неуважении к суду. «У Evison могут найтись хорошие доводы для получения решения суда, обязывающего «Финвижн» повернуть вспять исполнение опциона на акции банка, хотя бы на время, и добиться отклонения требований, поданных «Финвижн» [в LCIA]», — написал судья, указав, что не готов высказать мнение о том, будут ли доводы Evison приняты Лондонским арбитражем. Представитель Baring Vostok отметил, что фонд рассматривает все варианты.