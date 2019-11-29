На должность директора департамента финансовых расследований Банка непрофильных активов (функционирует на основе банка «Траст») назначен Станислав Криминский. Как поясняется в сообщении банка, подразделение отвечает за расследование хищений и выявление убытков, финансовую экспертизу, а также за поиск и возврат активов всего контура БНА.

Станислав Криминский в 2003 году окончил бакалавриат экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, в 2005-м — магистратуру факультета менеджмента РГУНГ им. И. М. Губкина. Работал внутренним аудитором ГК «Ренессанс Капитал», руководителем направления бизнес-разведки «КПМГ Россия и СНГ», менеджером по предотвращению мошенничества в Райффайзенбанке и «Ренессанс Кредите». С 2010 по 2013 год занимал должность замдиректора департамента аудита разведки и добычи управления внутреннего аудита в компании «ТНК-ВР». В период с 2013 по 2019 год был директором по операционным аудитам департамента внутреннего контроля и аудита АФК «Система».

«Команда Банка непрофильных активов успешно занимается поиском и возвратом незаконно выведенных активов как в России, так и за рубежом. Эффективность работы «Траста» во многом зависит от работы департамента форензик, поэтому нашу команду финрасследований возглавил Станислав Криминский — профессионал с сильными компетенциями в этой сфере, в том числе и на международном уровне», — прокомментировал главный исполнительный директор БНА («Траста») Михаил Хабаров.



«Банк непрофильных активов известен своей бескомпромиссностью в том, что касается выявления различного рода мошеннических схем. Я рад присоединиться к команде и уверен, что мы добьемся успеха в расследовании самых запутанных дел», — заявил Станислав Криминский.