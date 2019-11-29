Чистая прибыль банка «Восточный» за девять месяцев 2019 года по МСФО составила 5,7 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Общий кредитный портфель банка составил 113 млрд рублей, портфель кредитов физическим лицам увеличился на 3,8% по сравнению с началом года.

Процентные доходы выросли до 28 млрд рублей, комиссионные доходы превысили 7 млрд рублей.

Административные и прочие операционные расходы кредитной организации сократились на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Собственный капитал банка за девять месяцев вырос на 23% по сравнению с началом года и составил 29 млрд рублей.