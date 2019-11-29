Чистая прибыль МТС Банка по итогам девяти месяцев 2019 года выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Чистый процентный доход банка достиг 8,1 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель увеличился на 52% с начала отчетного периода до 79,7 млрд рублей, кредитный портфель за вычетом резерва под обесценение составил 97,4 млрд.

Банк за девять месяцев получил комиссионный доход 7,7 млрд рублей, что на 74% больше по сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года.

Объем привлеченных средств клиентов вырос на 7% и составил 124,9 млрд рублей, объем средств на счетах клиентов – физических лиц увеличился на 21%.

Операционный доход банка вырос на 22% и составил 9,4 млрд рублей.