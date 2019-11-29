Московский Индустриальный Банк завершил процедуру юридического и технического присоединения Вокбанка. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Соответствующий приказ опубликован на сайте Центрального банка России.

«Прекратить с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности банка… «Волго-Окский коммерческий банк» в результате реорганизации в форме присоединения к банку… «Московский Индустриальный Банк» исполнение функций временной администрации по управлению [Волго-Окским коммерческим] банком…», — говорится в приказе.

После присоединения действующие клиенты Вокбанка смогут обслуживаться в отделениях МИнБанка. Условия по ранее оформленным продуктам и услугам сохранятся, перезаключать договоры не требуется.

Клиенты Вокбанка получат доступ к услугам МИнБанка — потребительскому и ипотечному кредитованию, дистанционному банковскому обслуживанию, карточным продуктам и ряду других предложений.