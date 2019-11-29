В «Рокетбанке» устранили проблему с переводами и пополнениями счета, сообщили в пресс-службе банка.

«Сегодня днем у части клиентов не проходили пополнения и переводы, иногда не получалось войти в приложение. Проблемы были оперативно устранены. Все неуспешные операции проведены. Нам жаль, что мы заставили их ждать и волноваться. Всем клиентам, у кого были сложности, мы начислим «рокет-рубли» (бонусная валюта «Рокетбанка». — Прим. ред.)», — прокомментировал PR-директор «Рокетбанка» Василий Михайлов.



Ранее 29 ноября некоторые клиенты столкнулись со сложностями с переводами, пополнениями карт и входом в приложение, сообщали они в социальных сетях.

ребят, почему приложение не работает? прямо сейчас — сообщения не прогружаются в чат поддержки, деньги не переводятся со счета на счёт. в чем причина и когда почините?

— Тоmа Е. (@wheniwake_up) November 29, 2019