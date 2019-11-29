Чистая прибыль банковской группы Альфа-Банка по МСФО за девять месяцев 2019 года упала в 5,7 раза к аналогичному периоду прошлого года и составила 18 млрд рублей против 103,2 млрд. Об этом сообщается в отчетности кредитной организации.

Чистые процентные доходы группы выросли на 17% к девяти месяцам прошлого года и составили 108,8 млрд рублей. Комиссионные доходы банка также продемонстрировали рост на почти 18% — до 79,4 млрд рублей.

Активы кредитной организации за девять месяцев (с 31 декабря 2018 года) выросли на 5% — до 3,496 трлн рублей.

Операционные доходы банковской группы за отчетный период также снизились на 55% — до 85,15 млрд рублей.