В Сбербанке сменится руководитель блока Sberbank International. Новым руководителем подразделения будет назначен Тимур Козинцев, который приступит к своим обязанностям в начале 2020 года, сообщили в понедельник, 2 декабря, в кредитной организации.

Как отмечают в банке, Козинцев имеет большой опыт в организации и реализации сделок по среднесрочному и долгосрочному финансированию, а также сделок слияния и поглощения в различных отраслях экономики. В Сбербанк он пришел в 2013 году. В роли странового директора обеспечивал интеграцию турецкого Denizbank в группу Сбербанка. С 2015 года в должности члена совета директоров, руководителя службы управления рисками Denizbank развивал систему управления рисками дочернего банка с учетом баланса соблюдения групповых стандартов и практик турецкого рынка. Последние два года Козинцев сопровождал сделку по продаже Denizbank в качестве CRO и члена правления и способствовал успешному ее завершению, обеспечив, как подчеркивают в Сбербанке, высокие стандарты работы и полноценную передачу функции своим преемникам.

Сбербанк закрыл сделку по продаже Denizbank и оценил финансовый эффект В результате сделки собственные средства группы Сбербанка по МСФО увеличатся оценочно на 11,7 млрд рублей.

Тимур Козинцев окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «экономическая теория», кандидат экономических наук. Выпускник программы обучения London Business School 2014—2015 годов.

Игорь Коломейский, который возглавляет подразделение Sberbank International в настоящее время, принял решение продолжить карьеру вне Сбербанка и оставит свою должность в конце 2019 года. Коломейский начал работу в Сбербанке в 2017 году. «Под его руководством было выстроено взаимодействие с Европейским центральным банком, актуализированы бизнес-модели в части клиентской сегментации в дочерних банках, изменена модель управления и усилена команда. Одним из его ключевых достижений стало участие в реализации сделки по продаже дочернего банка в Турции — Denizbank», — говорится в справке Сбербанка.



«Приветствую возвращение Тимура Козинцева в команду Сбербанка. Уверен, что его многосторонний опыт, энергия и навыки помогут достижению целей, поставленных перед международным бизнесом Сбербанка. Благодарю Игоря Коломейского за работу в Сбербанке и особенно хочу отметить его вклад в успешное закрытие сделки по продаже Denizbank на выгодных для нас условиях», — комментирует первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.