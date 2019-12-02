В Новосибирске открылся новый офис ВТБ, сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение находится по адресу: ул. Кубовая, д. 94/1.

«В новой точке продаж клиенты банка могут открыть накопительный счет или вклад, оформить «Мультикарту», подать заявку на кредит наличными и совершить иные необходимые операции. Здесь же можно подключиться к web-версии «ВТБ-Онлайн» и в дальнейшем получать большинство банковских услуг дистанционно», — говорится в релизе.

В круглосуточной зоне самообслуживания установлены два банкомата, с помощью которых клиенты могут в любое время осуществить необходимые платежи и переводы, пополнить счет, внести платеж по кредиту, а при необходимости, снять наличные. Устройства оснащены современной технологией recycling, которая позволяет обеспечить более длительную работу банкомата без остановок на инкассацию, что является значительным преимуществом для пользователя.

Часы работы: понедельник — пятница с 11:00 до 20:00.

В настоящее время в Новосибирской области насчитывается 40 точек обслуживания ВТБ.

