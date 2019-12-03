Бывший председатель правления Констанс-Банка Эльдар Дыгов подал апелляционную жалобу на определение о взыскании с него по иску Агентства по страхованию вкладов более 2,9 млрд рублей убытков, говорится в материалах Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти. Он обжаловал в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 14 ноября.

Вина Дыгова состоит в необеспечении надлежащего уровня организации системы управления банка, непринятии с должной степенью заботливости и осмотрительности всех необходимых мер, достаточных и необходимых для предотвращения убытков, что привело к безвозмездному отчуждению находившихся в хранилище банка наличных денежных средств, отметил суд.

АСВ потребовало с экс-главы Констанс-Банка возврата пропавших из кассы 2,9 млрд рублей В преддверии отзыва у банка лицензии была выявлена недостача наличных денежных средств в кассе банка в размере более 2,917 млрд рублей.

Арбитраж 29 сентября 2016 года удовлетворил заявление ЦБ о признании несостоятельным Констанс-Банка. В решении суда говорится, что обязательства должника перед кредиторами превышают размер его активов на 2,59 млрд рублей. Банк России 5 августа 2016 года отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.