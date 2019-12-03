«Национальная фабрика ипотеки» открыла второй ипотечный офис в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

В ипотечном центре клиенты и партнеры смогут получить полный комплекс услуг в области ипотечного и залогового кредитования. Еще одним сервисом площадки будут «межрегиональные сделки». На площадке второго центра будет возможно оформить кредиты на покупку жилья на вторичном рынке, кредиты на различные цели под залог жилья, в том числе кредит на новостройку «без первого взноса», на развитие бизнеса и крупные потребительские нужды, кредиты на консолидацию (объединение) долгов и снижение ставки.

Центр находится по адресу: ул. Профессора Попова, д. 23в, БЦ «Гайот», оф. 109.