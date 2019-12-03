Сбербанк в Международный день инвалидов, который отмечается 3 декабря, запустил проект #яэтомогу , благодаря которому любой человек с инвалидностью может поделиться с банком своими идеями о том, как сделать мир доступнее и удобнее. Самые интересные предложения будут реализованы, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Мы убеждены, что сервисы и продукты банка должны изначально проектироваться так, чтобы ими было удобно пользоваться всем, в том числе людям с инвалидностью и представителям старшего поколения, — говорит директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Александра Алтухова. — Каждый человек должен иметь возможность зайти в любой офис, на сайт или в мобильное приложение банка и получить необходимую услугу без каких-либо ограничений. Чтобы сделать эту мечту реальностью, мы привлекаем экспертов с инвалидностью, которые помогают нашим разработчикам в адаптации продуктов и сервисов и тестируют их. Проект #яэтомогу — это отличная возможность сделать наши сервисы еще более инклюзивными и доступными для всех без исключения».

Уже сегодня с банком в качестве экспертов сотрудничают незрячие и неслышащие люди, те, кто передвигается на инвалидных колясках и имеет другие нарушения здоровья. Их экспертиза помогает разрабатывать и адаптировать продукты Сбербанка для людей с особенными потребностями.



На текущий момент клиентами банка являются миллионы людей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, а также ментальными нарушениями. За прошедшие три года с момента создания направления «Особенный банк» продукты и услуги Сбербанка стали для них более доступными.

Проанализировав имеющийся опыт в области адаптации, Сбербанк выпустил гайдлайн по цифровой доступности с рекомендациями для разработчиков iOS-, Android- и веб-интерфейсов.

