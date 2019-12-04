Основатель и бенефициар O1 Group Борис Минц заявил в Высоком суде Лондона, что руководство ЦБ — первый зампред Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев, — а также руководители банков «Открытие» и «Траст» Михаил Задорнов и Александр Соколов развернули против него «кампанию» с целью «нанести ущерб». Банки под их контролем нарушили ряд обязательств, из-за чего, утверждает Минц, он потерял «по консервативной оценке от 650 млн до 950 млн долларов». Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы суда.

«Открытие» и «Траст» требуют в лондонском суде от семьи Минц более 700 млн долларов, они подозревают О1 Group в мошеннических сделках в августе 2017 года перед санацией банка «Открытие» и Рост Банка (сейчас присоединен к «Трасту»). Борис Минц заявил суду, что не был предметно вовлечен в переговоры между O1 Group, «Открытием» и Рост Банком.

В документе утверждается, что после того как в «Открытии» и Бинбанке (к настоящему времени объединен с «Открытием») были введены временные администрации, ряд лиц в этих администрациях «развернули кампанию против» O1 Group и семьи Минц «с целью навредить» Борису Минцу.

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Кампания также была вызвана «сильной личной неприязнью» со стороны бывшего главы ВТБ 24, который возглавил «Открытие» с 1 января 2018 года, Михаила Задорнова, утверждает Минц. «Неприязнь», как утверждается в документе, возникла, когда Минц критиковал Задорнова «в присутствии его тогдашнего руководства в ВТБ» в середине 2017 года, когда O1 Group и ВТБ «вели переговоры о потенциальном слиянии пенсионного фонда «Будущее» (входил в O1 Group) и пенсионного фонда ВТБ, который находился под руководством Задорнова». После получения контроля над «Открытием» и Бинбанком Задорнов и «конкретные личности» из ЦБ получили возможность «атаковать» O1 Group, семью Минца и конкретно Бориса Минца через эти банки, утверждается в документе.

В июне 2018 года действия «Траста» и «Открытия» привели к тому, что O1 Group допустила дефолт по кредитам Московского Кредитного Банка, утверждает Минц. Также он упоминает и ситуацию с Промсвязьбанком (ПСБ), который «по побуждению» Дмитрия Тулина не вернул НПФ «Будущее» 13,3 млрд рублей, размещенных на депозите. НПФ просил вернуть деньги с депозитов в день ввода временной администрации в ПСБ 15 декабря 2017 года. В позиции для лондонского суда сыновей Бориса Минца утверждается, что первый зампред ЦБ в письме к ПСБ сообщил, что ЦБ не поддерживает возврат депозитов без решения суда.

Банки «Траст» и «Открытие» хотят взыскать с Бориса Минца и его сыновей более 700 млн долларов Исковые требования банков связаны с предположительно мошенническими сделками.

В результате действий истцов капитал O1 Group снизился с 1,75 млрд долларов практически до нуля, а сейчас O1 Group ликвидируется, говорится в документе. Борис Минц лишился возможности получать платежи из MFT Cyprus Trust, который был косвенным владельцем O1 Properties и финансовой группы «Будущее». «Размер этих потерь будет предметом экспертной оценки, но консервативная оценка составляет от 650 млн до 950 млн долларов», — отмечается в контрпретензиях Минца.

В пресс-службах «Открытия» и «Траста» называли заявления Минцев «абсолютно надуманными» и сделанными для того, чтобы отвлечь внимание от сделок и действий, совершенных с участием членов семьи Минц, которые повлекли существенный ущерб для банка «Открытие» и Рост Банка.