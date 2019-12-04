Российские банки в ближайшей перспективе не планируют отказываться от работы с денежной единицей ЕС, несмотря на предостережение регулятора, рассказали их представители «Известиям» . На эти операции есть спрос, и он не снижается.

ЦБ советовал банкам сократить бизнес в евро. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в интервью Handelsblatt, низкие ставки делают такие операции убыточными, а валютные риски могут привести к кризису, как это было в 2014 году.

Никаких официальных рекомендаций относительно операций в евро ЦБ не давал, рассказали представители банков.

ЦБ предостерег российские банки от операций в евро Об этом заявила Эльвира Набиуллина.

По мнению экспертов, ЦБ способствует тому, что операции в евро становятся финансовым компаниям просто невыгодны, а у российских банков есть все возможности рассчитываться с клиентами в разных валютах. Трудности возникают с поиском инструментов, в которые можно инвестировать привлеченные в евровалюте средства.

Легче в ближайшей перспективе не станет, поскольку смягчение монетарных политик мировых ЦБ, в том числе снижение ставок, будет продолжаться, отмечают аналитики. В случае появления негативных шоков существует вероятность снижения до нуля и ниже процентов в США. По прогнозам экспертов, в ближайшие три года на ужесточение денежной политики мировых ЦБ надеяться не стоит. Это не может не сказаться на бизнесе российских банков, работающих с активами в иностранных валютах.

По словам представителей банков, риски российских финансовых организаций в денежной единице ЕС невелики. Что касается долларовых инструментов, чья доходность выше, чем по евро, риски, связанные с ними, тоже не нулевые, отмечают эксперты.