Арбитражный суд Иркутской области, куда было направлено на новое рассмотрение дело о привлечении к субсидиарной ответственности трех бывших членов совета директоров Вашего Личного Банка (ВЛБанка), вновь вынес решение об отказе в удовлетворении требований, свидетельствует информация на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Напомним, лицензия у ВЛБанка была отозвана 29 января 2015 года, а 19 марта того же года он был признан банкротом. АСВ выступает конкурсным управляющим и истцом по данному делу.

Агентство 19 марта 2018 года направило в Арбитражный суд Иркутской области заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка — Равича С. В., Ячменева С. Ю., Рябцевой Е. Н., Тетерина А. А., Никифоровой Н. Д., Хайсаровой А. М., Дудкина О. В., Труфанова Н. С. и Галандина С. А. — к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере около 1,621 млрд рублей.

Уточним, что Сергей Равич был председателем правления банка; Сергей Ячменев, Наталья Никифорова, Андрей Тетерин, Елена Рябцева, Алена Хайсарова входили в правление. Олег Дудкин, Николай Труфанов и Сергей Галандин были членами совета директоров банка (Дудкин его возглавлял); Труфанов и Галандин также входили в число совладельцев банка.

АСВ подало иск к экс-руководителям ВЛБанка​ на 1,6 млрд рублей В результате действий контролирующих ВЛБанк лиц, а также их бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

Как уже сообщалось, определением Арбитражного суда Иркутской области от 11 апреля 2019 года в удовлетворении требований к Дудкину, Труфанову и Галандину, рассмотрение которых суд 6 декабря 2018-го выделил в отдельное производство, было отказано. Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 11 июля 2019 года апрельское определение иркутского арбитража оставлено без изменений.

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа постановлением от 20 сентября 2019 года отменил вышеуказанные судебные решения и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

«Определением Арбитражного суда Иркутской области от 2 декабря 2019 года (дата оглашения резолютивной части) в удовлетворении требований к Дудкину О. В., Труфанову Н. С. и Галандину С. А. отказано», — сообщает АСВ в среду, 4 декабря.

Между тем требование о привлечении к субсидиарной ответственности остальных лиц, фигурирующих в иске АСВ, суды сочли обоснованным, свидетельствуют более ранние материалы агентства.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 17 апреля 2019 года признано доказанным наличие оснований для привлечения Сергея Равича, Сергея Ячменева, Елены Рябцевой, Андрея Тетерина, Натальи Никифоровой и Алены Хайсаровой к субсидиарной ответственности. Рассмотрение заявления приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.

Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 2 августа апрельское определение арбитража было оставлено без изменения, апелляционные жалобы контролирующих лиц банка — без удовлетворения. Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа постановлением от 16 октября оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций, не удовлетворив кассационные жалобы контролирующих лиц банка.