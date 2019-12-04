Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях немного повысилась, составив по итогам третьей декады ноября около 6,13% против 6,03% за вторую декаду. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы в среду на сайте Банка России.

Максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода начиная с августа 2018-го, но после локального пика в середине марта этого года стал очевиден перелом тренда — ставка глобально снижалась.

Показатель за вторую декаду ноября в 6,03% оказался наименьшим за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года).

На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 процентного пункта — до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Банк России в этом году четыре раза снижал ключевую ставку. В июне, июле и сентябре регулятор отнимал от ставки по 0,25 п. п., а в конце октября уменьшил ее сразу на 0,5 п. п. до текущего уровня 6,5%. До этого регулятор в последний раз снижал ключевую ставку в марте 2018-го. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.

В начале ноября в очередном выпуске обзора «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» Банк России писал, что его действия и сигналы будут оказывать понижательное давление на средневзвешенные ставки по вкладам в ближайшее время, при этом постепенное замедление инфляции позволяет банкам поддерживать приемлемую реальную доходность вкладов, несмотря на снижение номинальных ставок.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения на текущий момент входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).

Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на ноябрь).

Банк России определил базовый уровень доходности вкладов на декабрь
Банк России определил базовый уровень доходности вкладов на декабрь

Показатели, служащие ориентиром на декабрь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 ноября 2019 года.