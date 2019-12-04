Чистая прибыль ВТБ по МСФО за десять месяцев сократилась на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 147,6 млрд рублей. Такие данные отчетности по МСФО представил ВТБ, головной банк группы.

«Группа улучшила показатели прибыльности за счет роста чистого операционного дохода и снижения расходов на создание резервов под кредитные убытки», — говорится в релизе кредитной организации.

В октябре 2019 года чистая прибыль группы ВТБ составила 19,6 млрд рублей, увеличившись на 47,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За десять месяцев 2019 года чистая прибыль группы достигла 147,6 млрд рублей.

Чистые процентные доходы составили 37,8 млрд рублей в октябре 2019 года и 361,6 млрд рублей за десять месяцев 2019 года, увеличившись на 1,1% в октябре.

Чистые комиссионные доходы достигли 13,6 млрд рублей в октябре 2019 года и 80,9 млрд рублей за десять месяцев 2019 года, увеличившись на 52,8% и на 12,2% соответственно.



По состоянию на 31 октября 2019 года совокупные активы группы ВТБ составили 15,6 трлн рублей, увеличившись на 5,7% с начала 2019 года, в том числе кредиты и авансы клиентам (здесь и далее до вычета резервов) — на 3,9% до 11,9 трлн рублей.



«Основным драйвером роста остаются кредиты физическим лицам, показавшие рост на 1,2% в октябре и на 15,8% с начала 2019 года. В то же время в октябре кредиты юридическим лицам сократились на 1%, причиной чего стало погашение ряда крупных заимствований. Снижение корпоративного кредитного портфеля по итогам десяти месяцев 2019 года составило 0,4%. Одновременно высокие темпы роста показал портфель кредитов заемщикам из сегмента среднего и малого бизнеса (СМБ), объем которого вырос на 11,7% с начала года (включая активы банка «Возрождение» в части СМБ на 31 декабря 2018 года)», — говорится в сообщении банка.



Средства юридических лиц увеличились на 3% в октябре и на 11,4% с начала 2019 года, средства физических лиц выросли на 0,9% в октябре и на 10,0% с начала 2019 года, показав по итогам десяти месяцев динамику существенно лучше банковского рынка.



Доля средств клиентов в совокупных обязательствах группы увеличилась по итогам десяти месяцев 2019 года до 82,4% (78,6% — на 31 декабря 2018 года). В структуре клиентских привлечений на 31 октября 2019 года 42,0% составляют привлечения от клиентов — физических лиц.

В числе прочего сообщается, что расходы на персонал и административные расходы составили 206,7 млрд рублей по итогам десяти месяцев 2019 года, увеличившись на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение расходов в значительной степени обусловлено консолидацией в отчетность группы ВТБ банков «Возрождение», Саровбизнесбанка и Запсибкомбанка, а также усилением технологического блока группы. Темпы роста расходов существенно замедлились по сравнению с первой половиной года, что связано с неравномерной календаризацией по кварталам переменной части оплаты труда. Дополнительный вклад в рост расходов внесло повышение налога на добавленную стоимость в 2019 году.



В октябре 2019 года увеличение расходов на персонал и административных расходов составило 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против 19,4% за девять месяцев 2019 года.

На фоне роста прибыльности группы соотношение расходов и чистых операционных доходов продолжило снижаться и составило 38,8% в октябре 2019 года при 42,8% за десять месяцев 2019 года, указывают в банке.

«В начале четвертого квартала мы видим продолжение роста доходности основных операций и прибыльности на фоне стабильного качества активов, замедления роста расходов и дальнейшего укрепления структуры баланса. Чистая прибыль группы за десять месяцев 2019 года составила 147,6 миллиарда рублей, что соответствует возврату на капитал (ROE) 11,4%, в октябре чистая прибыль составила 19,6 миллиарда рублей (ROE 14,3%). Совокупный кредитный портфель вырос с начала года на 3,9%, при этом рост кредитов физическим лицам составил 15,8%, а их доля в портфеле увеличилась до 29,2%. Объем средств клиентов вырос с начала года на 10,8%, а их доля в совокупных обязательствах — до 82,4%. Результаты октября и десяти месяцев подтверждают наш прогноз по чистой прибыли за 2019 год в размере 200 миллиардов рублей», — комментирует первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин.