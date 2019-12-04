Совкомбанк стал акционером Вкабанка (Волго-Каспийского Акционерного Банка), работающего в Астраханской области с 1990 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Доля владения в акционерном капитале составила более 20%. Сумма сделки сторонами не разглашается.



Вкабанк — региональный банк, хорошо известный в своем регионе, один из старейших и надежных банков Астрахани. Активы кредитной организации на 1 ноября 2019 года составляли 2,2 млрд рублей по РСБУ, капитал — 1,1 млрд. Банк является участником системы страхования вкладов. Среди партнеров банка — ведущие предприятия промышленности, энергетики, автотранспорта, строительства и торговли.

«Мы высоко оцениваем репутацию и качество кредитного портфеля банка. В наших планах — построить долгосрочное партнерство с Вкабанком с целью усиления позиций Совкомбанка в Астраханской области», — сообщил совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.