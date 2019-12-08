Банк «Русский Стандарт» предлагает владельцам карт Gold, Platinum и Centurion платежной системы American Express получить повышенные баллы Membership Rewards при покупке товаров в ЦУМе и на сайте магазина, сообщает пресс-служба кредитной организации.



По условиям акции при обновлении гардероба на сумму от 80 тыс. рублей обладателям карты Gold будут начислены дополнительные 5 000 баллов Membership Rewards (MR). В свою очередь, держатели карты Platinum смогут получить в подарок 10 000 баллов MR — достаточно расплатиться своей картой в ЦУМе или на сайте магазина на сумму от 150 тыс. рублей и выше. И, наконец, совершив здесь покупки по карте Centurion на общую сумму 250 тыс. рублей, ее владельцы получат 15 000 бонусных баллов MR.

Специальное предложение будет действовать до 31 декабря 2019 года.

В банке напоминают, что держатели карт American Express Centurion Line подключаются к программе Membership Rewards автоматически. Начисление бонусов на единый бонусный счет (как по основной, так и по дополнительным картам) происходит в первый день календарного месяца.

Накопленные баллы MR участники программы могут обменивать на товары, подарочные сертификаты из специального каталога, авиабилеты крупнейших перевозчиков, а также бесплатные ночи в пятизвездочных отелях.

Membership Rewards — международная программа лояльности для держателей карт АмЕх, которая действует более чем в 50 странах мира. В России число бонусных вознаграждений, собранных в ее каталоге, превышает 2,5 тыс.