Совкомбанк приобрел долю в размере 50,1% в инвестиционной компании «Септем Капитал». Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Подписание сделки состоялось на прошлой неделе. Финансовые детали соглашения банк не раскрывает. Состав участников не изменился, никто из основателей компании не вышел из бизнеса. Средства нового инвестора будут направлены на развитие бизнеса и запуск новых решений для клиентов. Сделка передана на согласование в Федеральную антимонопольную службу и, как указывают в банке, должна быть одобрена в ближайшее время.

«Для Совкомбанка эта сделка является первым шагом в развитии бизнеса брокерского обслуживания физических лиц», — отметил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

«Септем Капитал» владеет мобильным сервисом по продаже облигаций для частных инвесторов «Yango. Доходчивые вложения». В частности, именно этот сервис планируется продвигать среди клиентов Совкомбанка.

Ранее, в конце ноября, инвесткомпания запустила пилотный проект по продаже облигаций банка гражданам через его отделения. Также в ближайшее время появится линейка новых инвестиционных продуктов для населения на базе облигаций. Клиенты Совкомбанка смогут покупать и продавать ценные бумаги через мобильное приложение Yango.