Более чем в 80% банкоматов Сбербанка стало доступно обслуживание на таджикском и узбекском языках. Об этом сообщили в кредитной организации, уточнив, что на эти языки переведены операции снятия наличных, проверки баланса и оплаты мобильной связи.

«Большое количество иностранных клиентов Сбербанка — граждане Таджикистана и Узбекистана. В целях улучшения клиентского опыта граждан из этих стран Сбербанк перевел интерфейс банкоматов на их родные языки», — поясняется в релизе.

В банке напоминают, что вышеперечисленные операции доступны во всех его банкоматах «на других восьми иностранных языках, в том числе английском».

Кроме того, во всех офисах Сбербанка доступны на английском, таджикском и узбекском языках презентации по популярным среди иностранных граждан продуктам, таким как дебетовые карты. Также на эти языки переведена информация об использовании мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», информация о работе с уведомлениями по картам и описание программы лояльности «Спасибо».



В 2020 году Сбербанк продолжит работу над адаптацией удаленных каналов обслуживания для иностранных пользователей, в том числе банкоматов и «Сбербанка Онлайн», отмечается в сообщении.

